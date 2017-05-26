Сегодня Луна максимально приблизится к Земле

2017-05-26 16:14 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Национальной академии наук Азербайджана, Луна движется вокруг Земли по вытянутой орбите, раз в месяц она приближается к нашей планете и проходит точку перигея, и один раз в месяц удаляется от Земли, проходя точку апогея. Перигей Луны 26 мая окажется самым близким в 2017 году, Луна подойдет к Земле на 357 209 км.

9 июня Луна пройдет апогей (расстояние до Земли 406 401 км). На самом далеком расстоянии от Земли в 2017 году Луна окажется 19 декабря (расстояние до Земли составит 406 604 км).