В Москве проведено заседание Совета министров обороны СНГ

2017-05-26 16:16 | www.apa.az | 3

В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ.

Как сообщает московский корреспондент АПА, министры обороны СНГ рассмотрели 12 вопросов, среди которых военные аспекты борьбы с международным терроризмом, обмен военными знаниями, сотрудничество в сфере обеспечения авиационных полетов и др.

Совет министров принял план совместных мероприятий Вооруженных сил государств - участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству и другие мероприятия.





Отметим, в заседании, посвященном 25-летию создания Совета министров обороны государств СНГ, участвует министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.