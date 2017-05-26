В Мингячевире мальчик выжил после падения с 3-го этажа

2017-05-26 15:36 | www.oxu.az | 4

Ребенок, упавший в Мингячевире с третьего этажа, выжил.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в доме по улице Абдуллы Шаига в Мингячевире.

Проживающий в квартире №27 в жилом доме на указанной улице Вугар Вусал оглу Нагизаде, 2014 года рождения, по неосторожности упал с третьего этажа здания.

Мальчик, получивший переломы левой ноги и различные травмы в области лица, был сразу же доставлен в Мингячевирскую центральную больницу.

Благодаря усилиям врачей В. Нагизаде остался жив.

На данный момент состояние ребенка стабильное, лечение продолжается.

З.Г.

