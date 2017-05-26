Известная журналистка жалуется на Azercell – ФОТО

2017-05-26 15:43 | www.oxu.az | 3

Журналистка Азиза Исмайлова пожаловалась на крупнейшего мобильного оператора страны - компанию Azercell.

Как передает Oxu.Az, журналистка утверждает, что компания сняла с ее баланса 10 манатов.

«Вчера я приобрела интернет-пакет на 10 манатов. Мне сразу пришло извещение о загрузке денег. Я выключила интернет, набрала необходимую цифру и отправила на номер 2525. Мне пришел ответ, что у меня недостаточно средств на балансе».

По словам А.Исмайловой, в службе поддержки ей сообщили, что для решения проблемы ей необходимо отправить СМС со словом «stop» на номер 2525:

«Я выполнила требуемую операцию, но никакого результата не было. Мне сказали, что по их информации, я уже приобрела интернет-пакет. Сейчас выяснилось, что мне, оказывается, не надо было отправлять СМС со словом «stop».

То есть представитель такой крупной компании сам не разбирается, что да как. Сначала говорит, отправь, а потом – что не надо было отправлять. Одним словом, на ровном месте я потеряла 10 манатов».

У.А.

