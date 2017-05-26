В Узбекистане будет создан банковский консорциум для поддержки надомного труда

2017-05-26 15:32 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Консорциум по поддержке надомного труда будет создан коммерческими банками Узбекистана, следует из постановления президента Шавката Мирзияева.

Согласно постановлению "О мерах по созданию дополнительных благоприятных условий для дальнейшего развития надомного труда", обнародованному в пятницу, уставный капитал консорциума составит 50 миллиардов сумов.

Консорциум будет выделять займы надомникам и предприятиям-заказчикам надомной продукции для приобретения современных машин, оборудования, сырья и материалов под залог приобретаемого товара.

Получить займы можно будет для последующего изготовления кондитерских, хлебобулочных, швейных, трикотажных, галантерейных изделий и мебели, ремонта и обслуживания электротехнической продукции, а также предоставления услуг садоводства и благоустройства.

Структурные подразделения консорциума будут помогать надомникам в проведении маркетинга и поиске заказчиков для организации производства.

Кроме того, с первого июля для надомников постановлением главы государства устанавливается фиксированная ставка налога на доходы физических лиц в размере 7,5 процента.

Консорциум освобождается от уплаты всех видов налогов и других обязательных отчислений в государственные целевые фонды с направлением высвобождаемых средств на пополнение уставного фонда.

В преамбуле документа отмечается, что решение принято "в целях дальнейшего развития надомного труда как одной из наиболее эффективных форм вовлечения незанятого населения в производственную деятельность и увеличения доходов семейных бюджетов граждан путем расширения их доступа к финансовым ресурсам для приобретения современных машин, оборудования, сырья и материалов".

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(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)