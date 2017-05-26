Аттракционы на Бакинском бульваре 1 июня будут бесплатными

2017-05-26 15:52 | www.oxu.az | 2

В связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей в Приморском национальном парке пройдет акция по бесплатному пользованию услугами аттракционов, прогулочных поездов и морских прогулок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, бесплатно воспользоваться аттракционами смогут воспользоваться дети в возрасте до 16 лет.

В ходе акции бесплатными будут услуги трех прогулочных поездов, двух автодромов, двух карнавалов, детского павильона, аттракционов «Дом страха», «Пират», «Мир чудес», «Пуля», морских прогулок на катерах «Шафаг» и «Мирвари».

Для организации на высоком уровне этой акции Управление Приморского бульвара будет работать в усиленном режиме.

З.Г.

