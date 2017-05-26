Порошенко пригласил Ильхама Алиева в Украину

2017-05-26 16:00 | www.oxu.az | 2

Президент Украины Петр Порошенко отправил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в тексте поздравления говорится:

«Ваше превосходительство,

От имени народа Украины и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю государственного праздника - Дня Республики.

В годы независимости Азербайджан решительно демонстрирует высокие темпы развития, укрепляя свои позиции на международной арене. Это, несомненно, поможет решению вопроса восстановления территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ, который является национальным вопросом для Азербайджана, по которому позиция Украины остается неизменной.

Я твердо уверен, что Ваш официальный визит в Украину, проведение очередного заседания Совета президентов Украины и Азербайджана придаст мощный импульс развитию нашего партнерства во благо народов двух стран. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить свое приглашение для вас совершить официальный визит в Украину.

Глубокоуважаемый господин Президент, желаю Вам успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному Азербайджанскому народу - мира, спокойствия и благоденствия».

Н.О.

