Гянджинский «Кяпяз» расстался с 3 легионерами

2017-05-26 16:07 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский футбольный клуб «Кяпяз» продолжает трансферную работу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, клуб официально расстался с тремя легионерами, решив не продлевать с ними контракты: Жюльен Эба, Сержинью и Тадас Симайтис.

Также ранее было известно, что не останется в команде Дарио Жуниор, который получил более выгодные предложения.

Продолжаются переговоры о продлении соглашения с защитником Ренаном Алвешем.

З.Г.

