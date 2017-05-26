Канадец попытался отбиться от медведя луком и стрелами – ВИДЕО

2017-05-26 16:15 | www.oxu.az | 3

Представитель коренного населения Канады Ричард Уэсли снял на видео, как едва не стал жертвой медведя, сообщает Oxu.Az со ссылкой на RT.

Судя по ролику, сначала канадец рассчитывал, что зверь пройдет мимо, но тот повел себя агрессивно. Тогда мужчина попытался отпугнуть медведя громким криком, но и это ему не удалось. Лук и стрелы, которые Уэсли держал в руках, оказались бесполезны.

К счастью, охотнику удалось убежать. Впоследствии он признался, что лучше было не ждать нападения, а стрелять сразу.

«Я так счастлив после этой стычки с черным медведем на весенней охоте. Никаких ран, только ушиб локтя и уязвленное самомнение», - написал он в комментарии к видео.

И.Н.