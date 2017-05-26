Иран приглашает инвесторов участвовать в проектах разработки нефтяных месторождений

2017-05-26 16:15 | www.trend.az | 3

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран приглашает отечественных и иностранных инвесторов принять участие в ряде проектов разработки нефтяных месторождений, которые страна собирается начать в ближайшем будущем.

Об этом было объявлено директором по инвестициям в организации промышленного развития и реконструкции (IDRO) Ирана Фардадом Далири на международной промышленной выставке в Тегеране, передает корреспондент Trend.

«Мы надеемся, что сможем заключить серьезные нефтяные сделки по совместной разработке нефтяных месторождений», - сказал чиновник.

По его словам, Тегеран завершает переговоры и ожидает подписания контрактов с крупными международными компаниями, такими как Total, датская Maersk, индонезийская Pertamina, малайзийская Petronas и российская Lukoil.

«Мы ожидаем, что нефтяные контракты на сумму порядка 50 миллиардов долларов будут заключены уже в 2018 году», - сказал Далири.

(Авторы: Мехди Сепахванд, Эльмира Таривердиева)