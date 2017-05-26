Расул Чунаев провел мастер-класс для особенного ребенка – ВИДЕО

2017-05-26 16:27 | www.oxu.az | 3

Обладатель Кубка мира, известный азербайджанский борец греко-римского стиля Расул Чунаев опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте трогательный видео-ролик.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, Чунаев в рамках программы послов Исламских игр солидарности «Баку-2017» и программы Grassroots провел тренировочный мастер-класс для особенного ребёнка. Борец показал мальчику несколько профессиональных приёмов и захватов.

«Дети с синдромом дауна – мои самые близкие друзья. Мой первый ученик», - написал Чунаев в приписке к данному видео-ролику.