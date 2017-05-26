Коллектив UNEC в музее Истиглал (ФОТО)

2017-05-26 16:16 | www.trend.az | 3

26 мая ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, профессорско-преподавательский состав и студенты по случаю 28 Мая – Дня республики посетили музей Истиглал.

Делегации UNEC была представлена информация об исторических фактах и документах, отражающих период независимости Азербайджана 99 лет назад. Большой интерес у коллектива UNEC вызвала информация о превращении первого трехцветного флага Демократической Республики в символ Народного движения.

Посетители ознакомились с 6 залами музея, демонстрирующими экспозиции. В первом зале представлены документы, отражающие государственные символы Азербайджана – трехцветный флаг, герб, гимн и Конституция, а также фото, отражающие историю независимости, жизнь выдающихся личностей и разная информация. Во втором зале отражается история Азербайджана периода второй половины XIX века и начала XX века. В других частях зала демонстрируются трехцветный флаг Народного движения, фотофакты, архивные материалы, документы, посвященные геноциду 31 марта. В следующем зале с экспозициями национально-освободительного движения конца XX века, Карабахской войны отражается новая история Азербайджана. В то же время выставлены фото, разные документальные материалы об агрессии Армении на Азербайджан, армянском терроре, кровавых событиях 20 января, Ходжалинском геноциде.

Особый интерес у коллектива UNEC вызвал зал музея, посвященный истории Азербайджанской Республики и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Здесь нашли место исторические факты, документы, книги и газетные материалы о внутренней и внешней политике, нефтяной стратегии Великого вождя. Также были демонстрированы фото о деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, успехах, завоеванных нашей страной в последние годы.

Об UNEC:

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