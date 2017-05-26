Трамп направил письмо президенту Азербайджана

2017-05-26 16:57 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент!

От имени народа Соединенных Шатов Америки я поздравляю Вас и азербайджанский народ с 28 Мая – Днем республики.

Азербайджан является значимым партнером США. Совместными усилиями мы ведем борьбу с терроризмом и пытаемся укрепить глобальную безопасность. Мы рядом с азербайджанским народом и привержены укреплению наших отношений посредством диалога в сфере безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов.

Я поздравляю Вас с этой значимой датой и с нетерпением ожидаю нашей с Вами совместной работы во имя прекрасного будущего наших стран и мира».