Прекрасная «Назпери», выросшая в Ботаническом саду – РЕПОРТАЖ

2017-05-26 16:37 | www.oxu.az | 3

Сегодня, когда развитию туризма в нашей стране уделяется особое внимание, будет нелишним напомнить жителям и гостям нашей столицы и о Центральном ботаническом саде. В соседней Грузии, например, ботанические сады стали излюбленным местом посещения туристов. У нас, в этом смысле, ситуация пока оставляет желать лучшего.

Ботанический сад в Баку действует уже более 80 лет. Он занимает площадь более 41 гектара. Если учесть, что в современном мегаполисе, коим и является наш город, атмосфера загрязнена выхлопными газами автомобилей, то этот сад, без преувеличения, можно назвать «лёгкими» Баку, передает Oxu.Az со ссылкой на vzglyad.az.

Наш собеседник – заведующий лабораторией редких и исчезающих растений Центрального ботанического сада НАНА Юсиф Зейналов, рассказывая о значимости ботанического сада, отметил, что недавно здесь появился новый «обитатель», поражающий своей невероятной красотой – так называемое «Адамово дерево».

«В Центральном ботаническом саду много деревьев, привезенных из-за рубежа. В нашем саду растут 6 сакур, подаренных посольством Японии в Азербайджане. А привезенное из Китая «Адамово дерево» придает особую красоту нашему саду. Это дерево очень влаголюбивое и требует тщательного ухода за собой, но зато и радует глаз своим буйным и красочным цветением. «Адамово дерево» ценится не только за высокую декоративность, но и потому, что из его древесины изготоваливаются высококачественные музыкальные инструменты. В настоящее время мы работаем над получением саженцев этого дерева», - сказал ученый-биолог.

Прогуливаясь по саду, под сенью деревьев мы увидели необычную скульптурную композицию, представляющую собой раскрытую ладонь, из которой вырастает настоящее живое дерево.

Ю.Зейналов рассказал нам об истории создания садика «Конифер», в котором находится данная композиция.

«Садик «Конифер» открылся в прошлом году. Этот садик в ботаническом саду разбил азербайджанский бизнесмен по имени Шохрат. У этой скульптурной композиции очень глубокий смысл: люди должны беречь и растить деревья. В этом садике растет около 30 разных растений», - сказал наш собеседник.

В саду есть и специальные водоемы, в которых можно увидеть рыб с необычной, ярко-оранжевой окраской – золотых карпов. Конечно, водоемы эти нуждаются в реконструкции, но посетители сада всегда с большим интересом наблюдают за плавающими в них рыбами.

Есть в саду и специальный розарий (цветник из роз – ред.):

«До сих пор в нашей лаборатории интродукцию (привлечение видов или сортов растений в места, где они раньше не встречались – ред.) прошли свыше 560 сортов роз, привезенных из-за рубежа».

Как отметил Ю.Зейналов, в лаборатории также выращиваются новые сорта «царицы цветов». По словам ученого, в Центральном ботаническом саду выращен 31 новый сорт роз, относящихся только к Азербайджану.

«Выращиваемые в саду розы сортов «Контракт века», «Назпери», «Сары гялин» уже приняты государством и обладают патентом соответствующих органов», - отметил завлабораторией.

Как мы узнали в ходе беседы, роза «Назпери» была названа так в честь народной артистки Азербайджана Назпери Досталиевой. Создателем этого сорта розы стал азербайджанский ученый-биолог Асаф Искендеров: так он выразил свою любовь к прославленной певице и преклонение перед ее талантом.

Как отметил наш собеседник, в этом саду есть немало редких видов деревьев – например, железное дерево. Это дерево называется так не случайно: его древесина настолько плотная и тяжелая, что она, в отличие от древесины других деревьев, погруженная в воду тонет, а не остается на плаву. Иными словами, она идет ко дну, как кусок железа, отсюда и такое необычное название у дерева.

A.C.

