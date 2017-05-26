1 июня аттракционы в Приморском парке Баку для детей будут бесплатные

2017-05-26 17:09 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщили в Управлении.

Акцией, проводимой Управлением приморского бульвара совместно с Фондом Гейдара Алиева, 1 июня с 10:00 до 15:00 смогут бесплатно воспользоваться дети до 16 лет.

В ходе акции бесплатными для детей будут 3 карусели вагона, 2 автодрома, 2 карнавала, детский павильон, аттракционы «Комната страха», «Пират», «Страна чудес», «Башня», корабли «Шафаг» и «Мирвари».

Для проведения акции на высоком уровне Управление приморского бульвара будет работать в усиленном режиме.