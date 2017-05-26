Moody's вновь понизил рейтинг МБА

2017-05-26 16:43 | www.oxu.az | 3

Старший необеспеченный кредитный рейтинг в иностранной валюте Международного банка Азербайджана находится на уровне «Caa3».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает рейтинговое агентство Moody's.

Рейтинговое агентство заявляет, что Moody's снизил долгосрочный рейтинг депозитов банка в местной и иностранной валюте с уровня «B1» до уровня «Caa2».

Агентство так объяснило снижение депозитного рейтинга:

«Если до этого мы оценивали возможность финансовой помощи государства банку как «очень высокую», то сейчас оцениваем ее как «высокую».

В совместном заявлении правительства и банка говорилось, что процесс реструктуризации не повлияет на вклады физических лиц и корпоративные депозиты».

У.А.

