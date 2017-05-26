Муж премьера Люксембурга позировал на фото с жёнами лидеров НАТО – ФОТО

2017-05-26 16:47 | www.oxu.az | 3

Готье Дестне, муж главы правительства Люксембурга Ксавье Беттеля, который является гомосексуалистом, во время саммита Североатлантического альянса в столице Бельгии Брюсселе позировал на фотосессии вместе с жёнами лидеров стран-членов НАТО.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily Mail.

«Первый джентльмен» Люксембурга Дестне фотографировался вместе с группой женщин, среди которых была первая леди США Мелания Трамп, во дворце-резиденции бельгийской королевской фамилии в брюссельском районе Лакен перед ужином в четверг, 25 мая.

Беттель и Дестне связали себя узами однополого брака в 2015 году.

Н.О.