В Австралии состоялась презентация экономических и инвестиционных возможностей Азербайджана (ФОТО)

2017-05-26 16:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В австралийском городе Перт состоялась презентация экономических и инвестиционных возможностей Азербайджана, организованная для предпринимателей Австралии почетным консульством Азербайджана.

Почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан Рзаева рассказала о стремительном росте экономики Азербайджана в последние годы, проектах, реализуемых в республике, инвестиционной привлекательности страны. В частности была предоставлена информация о реализации проектов разработки энергетических ресурсов и проекте "Южный газовый коридор", транспортных проектах, в числе которых открытие железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Было отмечено, что в числе основных приоритетов страны - развитие ненефтяного сектора экономики, сельского хозяйства, производства экспортоориентированной продукции.

Президент Общества дружбы Азербайджан-Австралия Джон Хаммонд предоставил информацию о современном Азербайджане, его ценностях мультикультурализма и толерантности. Он отметил, что сегодня Азербайджан превратился в мировой центр обсуждения проблем современного мира. Также было объявлено о том, что в октябре этого года планируется проведение бизнес-форума Австралия - Азербайджан в Баку.

На встрече присутствовали более 60 представителей различных австралийских компаний, занимающихся бизнесом в сфере сельского хозяйства, производства молочной продукции, животноводства, представители нефтегазовых, транспортных, туристических компаний.

Презентация экономического потенциала вызвала большой интерес у собравшихся, и многие из участников выразили желание принять участие в бизнес-форуме в Баку.