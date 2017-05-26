Зарубежные дипломаты: «Исламиада -2017» была организована на высоком уровне» - ОПРОС

2017-05-26 17:11 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сказал посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш.

Он поздравил Азербайджан с превосходной организацией Игр исламской солидарности: «Марокко был представлен на этих Играх большой делегацией из 200 человек. Благодаря поддержке, искренности и терпению организаторов были преодолены все трудности во время соревнований. Благодаря этим Играм участники из 50 стран мира и сотни миллионов зрителей стали свидетелями того, что сфера услуг и инфраструктура в Азербайджане находятся на высоком уровне. После проведения Европейских игр, Формулы-1, Евровидения и других международных мероприятий Азербайджан приобрел большие организационные навыки. Здесь имеются инфраструктура для туризма, большие отели, рестораны с кухней разных народов, торговые центры, доступный и удобный транспорт. Бесценным в этой стране является то, что люди в любое время и в любом месте чувствуют себя в безопасности. Не каждая страна мира может предложить такой уровень безопасности. Здесь очень гостеприимные и дружелюбные люди».

Глава пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане Мамедрза Наджафи сказал, что на этих Играх было продемонстрировано единство мусульманских стран, а также спортивные достижения молодежи: «Из Баку всему миру были посланы месседжи единства, братства, мира и дружбы между мусульманскими странами. В Азербайджан прибыли 21 представитель иранского телевидения, 30 представителей различных новостных агентств и порталов, в Играх принимали участие 161 профессиональный спортсмен. Азербайджан был в центре внимания мусульманских стран и мира. Иранские спортсмены и представители медиа отмечают то, насколько профессионально Азербайджан организовал эти Игры, создал прекрасные условия. Все это демонстрирует, что Азербайджан может проводить такие важные мероприятия на высоком уровне и обладает большим опытом».

Посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов выразил удовлетворение тем, что президент Ильхам Алиев объявил этот год «Годом Исламской солидарности»: «Игры исламской солидарности прошли непосредственно под этим лозунгом. Кыргызстан на Играх представила делегация из 96 человек. Наши спортсмены заняли 10 место в командном зачете. Мы благодарим руководство Азербайджана за успешную организацию и проведение Игр. Азербайджан всегда гордился прекрасной организацией международных мероприятий, направленных на развитие культуры и сотрудничества.

Я надеюсь, что эти Игры придадут импульс развитию отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном».

Посол Саудовской Аравии в Азербайджане Мусаид бин Ибрагим ас-Сулейм поздравил нашу страну с успешной организацией международных Игр. По его словам, согласно оценке Олимпийского комитета Саудовской Аравии и международных структур Игры были организованы на высоком уровне, для спортсменов были созданы хорошие условия: «На этих Играх были созданы все условия для спортсменов. Считаю, что эти Игры достигли всех поставленных целей. Посредством этих Игр была достигнута солидарность между народами и странами исламского мира. Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева, правительство и народ этой страны за проведение этих Игр. Желаем успехов в проведении подобных мероприятий в будущем».

Посол Судана в Азербайджане Мухаммед Элиас Мухаммед аль-Хаг также отметил организацию Игр на высоком уровне: «Мы очень рады, что принимаем участие на этих Играх. С точки зрения обмена опытом в сфере культуры и спорта в исламском мире это дало большую возможность».