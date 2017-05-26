Эстонские власти предписали российским дипломатам покинуть страну

2017-05-26 17:12 | www.apa.az | 3

Генконсулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву вручена нота и теперь они должны покинуть страну.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует ее», — говорится в сообщении.

В посольстве России в Эстонии информацию о высылке дипломатов комментировать также отказались.

Российский МИД назвал решение Таллина очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.