Эстония выслала двух российских дипломатов

2017-05-26 16:53 | www.oxu.az | 3

Власти Эстонии объявили персонами нон грата генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Сандру Камилову.

Причины, по которым принято решение о высылке из страны двух российских дипломатов, в МИД Эстонии раскрывать не стали.

Российское внешнеполитическое ведомство пока объявление Казеннова и Сургаева персонами нон грата не прокомментировало.

Дипломаты, объявленные персонами нон грата, должны в кратчайшие сроки покинуть страну пребывания.

Высылка дипломатов, как правило, или связана с подозрениями в их причастности к деятельности спецслужб, или проводится в ответ на аналогичные действия страны, которую они представляют.

Н.О.