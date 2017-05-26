Трамп отправил письмо президенту Азербайджана

2017-05-26 17:00 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил поздравительное письмо от президента США Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится: «Уважаемый господин президент!

От имени народа Соединенных Штатов Америки поздравляю Вас и Азербайджанский народ по случаю Дня Республики – 28 Мая.

Азербайджан является важным партнером Соединенных Штатов Америки. Совместными усилиями мы работаем для укрепления глобальной безопасности и борьбы с терроризмом. Мы рядом с азербайджанским народом и подвержены принципу укрепления наших отношений посредством диалога на основе безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов.

Вы являетесь новым энергетическим источником Европы и мы благодарны Вам за долгое и успешное сотрудничество в этой области.

Наряду с вашей работой по оживлению вашей экономики мы желаем установления новых полезных бизнес-контактов между нашими странами. В то же время Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Я поздравляю вас по случаю этого важного экономического события и ожидаю работы с вами как с вами, как с активным партнером во имя лучшего будущего».

Н.О.

