Воскресный день в Баку: Новый музыкальный спектакль "Щенячий патруль. Продолжение…"

2017-05-26 16:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Московское шоу ростовых кукол представит 28 мая на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра новый музыкальный спектакль "Щенячий патруль. Продолжение…", сообщает Trend Life.

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По сюжету нового спектакля, в "Бухте приключений" объявлен праздник - День Добра. И наши герои - шесть отважных щенят и мальчик Зик Райдер активно готовятся к этому замечательному празднику. Но в самый разгар приготовлений происходит загадочное исчезновение. Щенки, не раздумывая, отправляются на поиски, потому что спасать - это их призвание! Помочь команде спасателей и поучаствовать во всех приключениях может каждый маленький зритель. Дети вновь встретятся со своими любимыми героями, а новые приключения забавных щенков порадуют ярким и захватывающим представлением. Приходите всей семьей на самое яркое музыкально-танцевальное представление, и будем вместе творить добро! Вы получите массу впечатлений, положительных эмоций и отличного настроения!

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