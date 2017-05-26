Водители жалуются на мошенничество на автозаправках

2017-05-26 17:14 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане многие водители недовольны автозаправочными станциями. Жалобы водителей связаны с качеством заливаемого бензина, а также мошенничеством.

Многие говорят, что не могут проехать расстояние в соответствии с объемом залитого бензина. По словам экспертов, в условиях города расходы на бензин повышаются на 5-10%, с учетом плотности движения и простаивания в пробках.

Как передает Oxu.Az, в связи с вопросом председатель Общества свободных потребителей Эюб Гусейнов заявил Modern.az, что качество бензина влияет на расход топлива:

«Каждый день мы получаем жалобы на автозаправочные пункты. Часто жалуются на скорый выход из строя форсунка. Проблема наблюдается даже у новых автомобилей с гарантией. В сервисах связывают частую поломку форсунка с бензином».

Эюб Гусейнов также прокомментировал случаи мошенничества на автозаправочных станциях:

«К сожалению, эта сфера непрозрачная. Ни за одной заправкой не осуществляется общественного надзора. На автозаправочных станциях должна быть мензурка с делениями.

Покупаемый гражданином бензин сначала должны наливать в этот сосуд. Это позволит точно увидеть объем заливаемого бензина.

Но, к сожалению, ни на одной заправке нет такой мензурки. Бензин остается в длинном шланге и втекает обратно. Поэтому Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам должен создавать условия для установки мензурки на открытом месте.

Ровнаг Абдуллаев недавно заявил, что в Азербайджане не производят бензин марки Aİ-95. Но в тот период, когда он сделал это заявление, некоторые автозаправочные станции продавали местный бензин марки Aİ-95.

Некоторые жалуются на то, что на заправках дают неверную информацию об октане бензина. Необходимо признать, что эра смешивания бензина с соляркой или водой позади. Сейчас имеются факты закачивания в бак воздуха вместо бензина.

Когда бензин заливают под давлением, превышающим норму, в бак попадает воздух. Это приводит к скорому выходу мотора и форсунка из строя. К сожалению, сервисы не выдают официальный документ о том, по какой причине мотор или форсунок вышли из строя».

Глава пресс-службы Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Фазиль Талыблы заявил, что структура не получала большого количества жалоб по этому поводу:

«Мы заинтересованы в обеспечении прозрачности во всех сферах, которые входят в наши полномочия. Мы получили всего одну жалобу по поводу автозаправочных станций. Она была связана с количеством бензина, заливаемым в бак на заправке».

У.А.

