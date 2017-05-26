Дональд Трамп: США решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

2017-05-26 17:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«От имени народа Соединенных Штатов Америки поздравляю вас и народ Азербайджана с 28 Мая – Днем Республики. Азербайджан - ценный партнер Соединенных Штатов Америки. Проводя совместными усилиями борьбу с терроризмом, мы стараемся для укрепления глобальной безопасности. Мы рядом с азербайджанским народом и привержены укреплению отношений посредством диалога в сферах безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов.

Вы – новый энергетический источник для Европы, и мы признательны вам за успешное и долгосрочное сотрудничество в этой сфере. Наряду с работой, которую вы осуществляете по диверсификации экономики, мы хотим наладить новые выгодные бизнес-связи между нашими странами. США также решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Я поздравляю вас с этой важной датой и с нетерпением жду сотрудничества с вами как с активным партнером во имя еще лучшего будущего как наших стран, так и мира», - говорится в поздравлении.