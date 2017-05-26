Вице-премьер: «В этом году рост товарооборота между Азербайджаном и Беларусью составил 16,4%»

2017-05-26 17:37 | www.apa.az | 2

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко приветствует открытие в Минске Торгового дома Азербайджана.

Как передает командированный в Минск корреспондент АПА-Экономикс, об этом он заявил сегодня на встрече с азербайджанской делегацией во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым. «Вы последнее время часто бываете в Беларуси, причем достаточно результативно. Сегодня состоится открытие Торгового дома Азербайджана в Минске. Это результат», - сказал Владимир Семашко.

Он напомнил, что в прошлом году товарооборот был ниже, чем в 2015-м, однако в нынешнем году ситуация начала выправляться. «По этому году за четыре месяца рост товарооборота составил 16,4%. Надо так держать», - подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь Шахин Мустафаев выразил удовлетворение торгово-экономическим сотрудничеством Беларуси и Азербайджана. «Мы прибыли в Минск представительной делегацией в составе 70 предпринимателей. Надеюсь, наши деловые люди воспользуются этой возможностью и будут работать на благо укрепления торгово-экономических связей».