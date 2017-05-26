Moody's вновь понизил рейтинг МБА – ОБНОВЛЕНО

2017-05-26 17:20 | www.oxu.az | 3

Старший необеспеченный кредитный рейтинг Международного банка Азербайджана в инвалюте находится на уровне «Caa3».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило международное рейтинговое агентство Moody's, которое снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка в иностранной и местной валютах с уровня «B1» до «Caa2».

Председатель правления МБА Халид Ахадов, комментируя снижение рейтингов сперва со стороны агентства Fitch, и следом сегодня со стороны международного рейтингового агентства Moody’s, отметил, что это было вполне ожидаемо.

«В отношении банка, находящегося в процессе реструктуризации, это нормальное решение. Рейтинги МБА снижены лишь на краткосрочный период. Как только укрепятся финансовые позиции банка, международные рейтинговые агентства, пересмотрев его рейтинги, вновь повысят их», - отметил Х.Ахадов.

Он добавил, что это решение никак не повлияет на деятельность банка:

«МБА продолжает все операции и обслуживание клиентов в нормальном режиме».

По его словам, реструктуризация внешних обязательств МБА соответствует интересам клиентов и партнеров банка. Этот процесс обеспечит усиление финансовых позиций банка, как в Азербайджане, так и за рубежом.

16:43

Старший необеспеченный кредитный рейтинг в иностранной валюте Международного банка Азербайджана находится на уровне «Caa3».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает рейтинговое агентство Moody's.

Рейтинговое агентство заявляет, что Moody's снизил долгосрочный рейтинг депозитов банка в местной и иностранной валюте с уровня «B1» до уровня «Caa2».

Агентство так объяснило снижение депозитного рейтинга:

«Если до этого мы оценивали возможность финансовой помощи государства банку как «очень высокую», то сейчас оцениваем ее как «высокую».

В совместном заявлении правительства и банка говорилось, что процесс реструктуризации не повлияет на вклады физических лиц и корпоративные депозиты».

У.А.

