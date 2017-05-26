Минобороны стран СНГ утвердили план совместных учений на 2018 год

2017-05-26 17:24 | www.oxu.az | 3

Совет министров обороны стран СНГ принял план совместных мероприятий Вооруженных сил на следующий год.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Минобороны России.

«Совет министров принял план совместных мероприятий Вооруженных сил государств - участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия», - говорится в сообщении.

Также Совет министров одобрил вопросы финансирования системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.

Отметим, что на заседании принял участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

Н.О.