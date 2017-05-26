Fitch обновило прогноз по ценам на нефть

2017-05-26 17:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что решение ОПЕК продлить период сокращения добычи на девять месяцев должно оказать некоторую поддержку ценам на нефть примерно на средних уровнях, наблюдающихся с начала года, и помочь израсходовать значительную часть избыточных товарных запасов в течение оставшейся части года. Об этом говорится в сообщении Fitch, распространенном в пятницу.

"Однако профицит добычи может вернуться в 2018 году, если сделка не будет снова продлена, так как новые проекты продолжают вводиться в эксплуатацию, а добыча сланцевой нефти в США продолжит расти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продление периода сокращения добычи, которое распространяется также на Россию и другие страны-не члены ОПЕК, было в целом ожидаемым и уже отражено в ценах на нефть. Brent опустился ниже 53 долл./барр. после появления новостей о договоренности.

"Мы полагаем, что среднегодовые цены на Brent на этот год, скорее всего, останутся на уровне около 50-55 долл./барр. с учетом впечатляющего роста добычи сланцевой нефти в США и потенциального менее строгого выполнения договоренностей по сокращению добычи, чем в первой половине 2017 года. Добыча в США может быть на 800-1000 тысяч барр./сутки выше к концу года относительно конца 2016 года. Это половина от примерно 1 800 тысяч барр./сутки, которые не попадут на рынок благодаря сокращению добычи согласно договоренности ОПЕК", - говорится в заявлении агентства.

По мнению аналитиков Fitch, договоренность, первоначально достигнутая в ноябре 2016 года, имела неоднозначные результаты. Степень выполнения договоренности среди членов ОПЕК была беспрецедентно высокой, и, исходя из данных IEA за первый квартал 2017 года, глобальное потребление превысило добычу на 300 тысяч барр./сутки.

"Однако видимые товарные запасы нефти сократились незначительно, поскольку дефицит, вероятно, покрывался в значительной мере за счет менее прозрачных запасов вне стран ОЭСР и запасов плавучих хранилищ. По нашим оценкам, во втором полугодии 2017 года дефицит может в среднем составить 600-800 тысяч барр./сутки. В то же время он может быть ниже в случае более низкого спроса, существенного ухудшения выполнения договоренностей ОПЕК, более сильного роста добычи в США, или если Ливия и Нигерия смогут увеличить добычу быстрее ожиданий", - говорится в сообщении.

Согласно информации, готовность ОПЕК продолжать сокращения в 2018 году может снизиться, если запасы нефти останутся устойчивыми, а рыночные цены упадут.

"ОПЕК может решить вернуться к добыче на уровнях до сокращений, поскольку картель может не желать потерять свою долю рынка и будет стремиться повысить выручку за счет роста объемов", - говорится в сообщении.

Согласно базовым ожиданиям Fitch, рынок постепенно восстановится, в результате чего рыночные цены на нефть Brent будут составлять около 55 долларов в 2018 году и около 60 долларов в 2019 году. Это, вероятно, будет результатом сочетания стабильного роста спроса и сокращения товарных запасов нефти.

"Несланцевая добыча, не относящаяся к странам ОПЕК, которая пока была устойчивой, вероятно, потребует существенных реинвестиций в новые и существующие проекты в предстоящие годы. Долгосрочные цены на нефть будут зависеть от того, сможет ли сланцевая нефть из США с ее коротким инвестиционным циклом покрыть потенциальный дефицит предложения в 2019-2020 годах. Наши текущие долгосрочные допущения по цене на нефть Brent составляют 65 долларов за баррель", - говорится в прогнозе агентства.