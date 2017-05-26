Министр: «Открытие в Минске Торгового дома Азербайджана поспособствует увеличению товарооборота между двумя странами»

2017-05-26 17:42 | www.apa.az | 2

Азербайджанский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с коллегами из Беларуси. Как передает командированный в Минск корреспондент АПА-Экономикс, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на торжественной церемонии открытия в Минске Торгового дома Азербайджана.

Министр отметил, что в составе возглавляемого им делегации около 70 предпринимателей, что является показателем высокой заинтересованности и большой значимости, с которой Азербайджан относится к проекту.



По его словам, азербайджано-белорусские отношения находятся на высоком уровне. «Мощный импульс придают личные дружеские отношения руководителей обеих стран, которые уделяют большое внимание развитию двусторонних политических и экономических отношений».

Ш.Мустафаев подчеркнул, что целью открытия в Минске Торгового дома является продвижение на белорусском рынке продукции из Азербайджана, расширение экспорта азербайджанской продукции, организация и координирование в области реализации местной продукции, развитие сотрудничества между предпринимателями.



Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что открытие в Минске Торгового дома Азербайджана поспособствует увеличению товарооборота. «Открытие Торгового дома Азербайджана в Беларуси будет служить увеличению нашего товарооборота и его большей сбалансированности. Мы искренне рады, что Беларусь стала первой страной, где Азербайджан открыл зарубежный торговый дом. Открытие торгового дома - это закономерный итог активного диалога, который ведется между странами на различных уровнях. В Азербайджане существует совместное производство нашей техники, там открыты наши торговые дома. Но открытие торгового дома в Беларуси - это шаг вперед, убежден, что он приведет как к качественному, так и к количественному наполнению нашего сотрудничества».



Министр добавил, что азербайджанская продукция уже пользуется популярностью в Беларуси.



