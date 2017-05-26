ОАО «Азеркосмос» начинает новый проект

2017-05-26 17:30 | www.oxu.az | 2

Спутниковый оператор Азербайджана ОАО «Азеркосмос» объявил второй этап конкурса «Поощрение услуг дистанционного наблюдения поверхности Земли во имя устойчивого развития Азербайджана».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, основной целью проекта является поощрение использования получаемых со спутника снимков и развитие услуг дистанционного наблюдения Земли.

ОАО «Азеркосмос» обеспечит победителей конкурса спутниковыми изображениями до 29 сентября 2017 года, которые они смогут применять в своих научных исследованиях в течение следующих шести месяцев (до 29 марта 2018 года).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля 2017 года. В конкурсе могут принять участие научно-исследовательские институты, университеты и другие структуры, занимающиеся научными исследованиями, а также юридические и физические лица.

Представленные на конкурс проекты должны соответствовать трем основным критериям — наличие научного назначения во имя устойчивого развития страны; наличие новой инициативы в области наблюдения поверхности Земли; наличие инновационной составляющей.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по адресу:

azercosmos.az/wp-content/uploads/Istirak_Sertleri.pdf

У.А.

