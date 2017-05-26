МИД Турции прокомментировал антитурецкую резолюцию Конгресса

2017-05-26 17:40 | www.oxu.az | 3

Турция назвала односторонней резолюцию комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, где осудили действия охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хюсейна Мюфтюоглу.

«Комитет по иностранным делам Палаты представителей 25 мая спешно принял однобокую резолюцию, которая искажает факты. Мы отвергаем это постановление. Инцидент перед резиденцией посла Турции в Вашингтоне во время визита президента Эрдогана произошел в результате отказа американских властей принять необходимые меры безопасности, несмотря на наши неоднократные официальные предупреждения», - говорится в заявлении.

Мюфтюоглу отметил, что нет ответа на вопрос, почему власти США не приняли повышенные меры безопасности перед резиденцией посла, как они это делали на других этапах визита Эрдогана в США.

Н.О.