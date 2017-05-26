Президент: «Если бы Азербайджан смог сохранить свою независимость, то сегодня он был бы одним из самых развитых государств мира»

2017-05-26 17:50 | www.apa.az | 3

«Если бы Азербайджан смог сохранить свою независимость, то уверен, что сегодня он был бы одним из самых развитых и богатых государств мира. Однако в результате внешнего вмешательства Азербайджанская Демократическая Республика прекратила свое существование. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала не долго. Через два года мы потеряли нашу независимость».

Как сообщает АПА, об этом на официальном приеме в честь национального праздника Азербайджана – Дня Республики заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Девяносто девять лет назад в мусульманском мире впервые была создана демократическая республика. Азербайджанский народ по праву гордится тем, что эту республику создал наш народ. Это историческое событие для нашего народа и в мировом масштабе. Азербайджанский народ обретал независимость. Первая демократическая республика в мусульманском мире была создана в Азербайджане. Это еще раз показало, каким прогрессивным и талантливым является наш народ», - подчеркнул глава государства.