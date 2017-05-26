Ильхам Алиев: «В Азербайджане нет источников риска, возможные риски формируются за рубежом»

2017-05-26 17:51 | www.apa.az | 2

«Что касается внутренней политики, в Азербайджане и впредь в первую очередь должна быть обеспечена безопасность. Могу сказать, что в Азербайджане нет источников риска».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на официальном приеме в честь национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Глава государства отметил, что возможные риски формируются за рубежом: «В таком случае мы и дальше должны оберегать свою страну от внешних рисков и с физической точки зрения, а также ведя верную политику. Мы достаточно укрепили защиту границ, кроме того в этом направлении будут предприняты дополнительные шаги. Азербайджан не принимает участия ни в чем сомнительном, что не соответствует нашим интересам, в авантюрах. Несмотря на то, что разные силы постоянно пытаются вовлечь нас в эти авантюры. Такие попытки предпринимаются и сегодня. Но Азербайджан не принимает в этом участия».