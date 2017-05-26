В Азербайджане началась смена мест работы учителей

2017-05-26 17:46 | www.oxu.az | 2

Сегодня началась смена мест работы учителей, работающих по бессрочному трудовому договору в общеобразовательных учебных заведениях, входящих в систему министерства образования Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, процесс смены будет осуществляться с 26 мая по 15 июня.

Как заявил заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов Минобразования Эшги Багиров, процесс смены работы учителей будет вначале осуществляться в пределах одного района (города), а на следующей стадии – из одного района (города) в другой район (город).

Он также заявил, что с этого года во время замены мест работы учителей не будет проводиться никаких конкурсов или собеседований.

По его словам, начиная с сегодняшнего дня, в течение пяти дней будет вестись прием документов для смены мест работы учителей. Для этого в своем заявлении учитель должен будет выбрать четыре вакантных места. Преимущество будет отдано первому месту, указанному кандидатом. В своем заявлении кандидат также должен указать причину смены места работы.

Э.А.

