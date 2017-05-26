Россия ищет пути решения проблемы Дильгама Аскерова

2017-05-26 17:53 | www.oxu.az | 2

«Россия ищет способы решения проблемы с гражданином России Дильгамом Аскеровым, взятым в плен армянами в Карабахе».

Как передает Oxu.Az, об этом посол России в Азербайджане Владимир Дорохин заявил в интервью Спутник Азербайджан.

В своем интервью посол затронул вопрос блогера Лапшина, отметив, что посольство держит этот вопрос под своим контролем:

«Сегодня ситуация с Лапшиным находится в правовом поле. Его права как обвиняемого соблюдаются. Для России это самое главное».

На вопрос, почему Россию, вполне логично интересующуюся делом Лапшина, не волнует судьба другого гражданина этой страны Дильгама Аскерова, Владимир Дорохин ответил:

«Если что-то случается с гражданином, первое, что посольство должно сделать - направить своего консульского работника встретиться с этим человеком, проверить его документы, выяснить, что с ним произошло на самом деле. После этого принимается решение, какие шаги должны быть предприняты и на каком уровне.

Как вы понимаете, всего этого мы сделать не можем, потому что человек находится на территории, которую Россия не признает в качестве субъекта межгосударственных отношений.

А вопросов много. О них уже говорил представитель МИД России Артем Кожин. Могу повторить. Как Аскеров оказался там, где оказался? Как он переходил через линию разграничения сторон? Что на самом деле с ним произошло? Почему при нем было оружие? (Об оружии сообщил брат Аскерова во время своего посещения посольства). У нас нет полного понимания ситуации. Вот в чем отличие дела Аскерова от дела Лапшина. Это не значит, что Россия отворачивается от Аскерова. Посольство в контакте с родственниками. По нашей инициативе вопрос поставлен в повестку дня сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Им занимается также спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Я в контакте с представителями Красного креста. Там тоже знают об этом. Ситуация нестандартная и неординарная. И, повторю, мы ищем возможность, как найти решение»

З.Г.

