Президент Азербайджана: «Мы не отступим ни на миллиметр от нашей принципиальной позиции в переговорах по Нагорному Карабаху»

2017-05-26 17:56 | www.apa.az | 3

«Основным направлением нашей внешней политики является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этом направлении нет никаких изменений в нашей принципиальной позиции. Нагорный Карабах является исконно азербайджанской землей. Это так сегодня, так будет и впредь».

Как сообщает АПА, об этом на официальном приеме в честь национального праздника Азербайджана – Дня Республики заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что конфликт должен быть решен на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности стран, в соответствии с Хельсинкским заключительным актом: «Азербайджан никогда не позволит создать второе армянское государство на наших исторических землях. Существующая Республика Армения создана на наших территориях. Мы прекрасно знаем, что в 1918 году Ереван был подарен Армении. Поэтому невозможно создание второго армянского государства на наших землях. Должны быть выполнены резолюции СБ ООН, оккупационные силы должны безоговорочно покинуть наши земли.

Нас устраивают решения и резолюции международных организаций. Это является правовой базой решения конфликта. В то же время, озвученные в последнее время заявления и предпринятые шаги также должны быть высоко оценены. Страны-сопредседатели Минской группы, ЕС, другие структуры уже однозначно говорят, что статус-кво неприемлемо, он должен быть изменен. Правда, после этих заявлений каких-либо шагов предпринято не было. Ждем, чтобы и этот шаг был сделан, на оккупанта будет оказано давление. Против них будут приняты санкции, это обязательно. Если за ее оккупационную политику против Армении не будут приняты санкции, то это будет очередным проявлением двойных стандартов. Несмотря на это, считаю, что такого рода заявления являются позитивными шагами.



В то же время, соседние страны, Минская группа, ЕС и другие страны резко отреагировали на проведенный в Нагорном Карабахе сепаратистский «референдум». Никто не признал это сепаратистское собрание, этот позор, наоборот осудили это. Тем самым еще раз доказали и показали, что Нагорный Карабах неотъемлемая часть, земля Азербайджана. Мы продолжим свою политику. Наша принципиальная позиция на переговорах полностью обоснованная и мы не отступим от своей политики ни на миллиметр.