Ильхам Алиев: Мы не отступим ни на миллиметр

2017-05-26 18:00 | www.oxu.az | 3

«Основным направлением нашей иностранной политики является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этом направлении в нашей принципиальной позиции нет никаких изменений. Нагорный Карабах – азербайджанская земля, является ею сегодня и останется завтра.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на официальном приеме в честь Дня Республики - 28 Мая.

Глава государства заявил, что конфликт должен быть решен на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности нашей страны:

«Азербайджан никогда не позволит создать второе сепаратистское армянское государство на наших исторических землях. Имеющееся армянское государство тоже было создано на наших землях. Нам хорошо известно, что в 1918 году Ереван был передан в дар Армении. Должны быть выполнены резолюции СБ ООН, оккупационные силы должны безоговорочно покинуть наши земли.

Нас устраивают решения и резолюции международных организаций. Это является правовой базой решения конфликта. В то же время, озвученные в последнее время заявления и предпринятые шаги также должны быть высоко оценены. Страны-сопредседатели Минской группы, ЕС, другие структуры уже однозначно говорят, что статус-кво неприемлем, он должен быть изменен. Правда, после этих заявлений каких-либо шагов предпринято не было. Ждем, чтобы и этот шаг был сделан, на оккупанта было оказано давление. Против них будут приняты санкции, это обязательно. Если за ее оккупационную политику против Армении не будут приняты санкции, то это будет очередным проявлением двойных стандартов. Несмотря на это, считаю, что такого рода заявления являются позитивными шагами.

В то же время, соседние страны, Минская группа, ЕС и другие страны резко отреагировали на проведенный в Нагорном Карабахе сепаратистский «референдум». Никто не признал это сепаратистское собрание, этот позор, наоборот осудили это. Тем самым еще раз доказали и показали, что Нагорный Карабах неотъемлемая часть, земля Азербайджана. Мы продолжим свою политику. Наша принципиальная позиция на переговорах полностью обоснованная и мы не отступим от своей политики ни на миллиметр».

Н.О.

