Президент: «В отличие от влачащей нищенское существование Армении мы сами обеспечиваем свою армию»

2017-05-26 18:00 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на официальном приеме в честь национального праздника Азербайджана – Дня Республики заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что материально-техническое обеспечение, боеготовность, моральный дух армии находятся на высоком уровне.

«Сегодня мы покупаем технику с самыми передовыми технологиями. Покупаем и будем покупать. Мы выделим для нашей армии столько средств, сколько потребуется. В отличие от влачащей нищенское существование Армении мы сами обеспечиваем свою армию, живем как независимое государство. Они же выбрали другой, колониальный путь развития. Это их выбор.

Сегодня азербайджанская армия готова и способна выполнить любую задачу. Бои в апреле прошлого года доказали это. Апрельские бои показали мощь нашего народа, армии. Еще раз показали, что Азербайджан никогда не потерпит вооруженные провокации Армении и дали понять, что Азербайджан никогда не смирится с нынешней ситуацией».