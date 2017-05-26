Глава государства: «Азербайджан высоко оценивает выступление Трампа на Арабо-исламо-американском саммите»

2017-05-26 18:18 | www.apa.az | 3

«Азербайджан добился больших успехов благодаря своей внешней политике. Об этом уже знает азербайджанская общественность. Мы и впредь будет защищать свои интересы на международной арене. Сегодня в мире нас знают как уважаемую страну. Растет число желающих сотрудничать с нами. Кроме Армении у нас нет проблем ни с одной страной в двустороннем формате. Мы предложили ряд трехсторонних форматов сотрудничества».

Как сообщает АПА, об этом на официальном приеме в честь национального праздника Азербайджана – Дня Республики заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня у Азербайджана хорошие отношения и с международными организациями, и наша страна играет активную роль в них: «Среди этих организаций в первую очередь хочу отметить ОИС. Азербайджан активный член этой организации, которая в прошлом году создала Контактную группу в связи с агрессией Армении. Агрессия Армении, совершенные армянами в апреле прошлого года провокационные действия были осуждены ОИС. Азербайджанскому государству, позиции Азербайджана в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта всегда оказывается поддержка.

В то же время, в рамках этой организации Азербайджан развивает двусторонние отношения. Я хочу особо отметить прошедший недавно в Саудовской Аравии Арабо-исламо-американский саммит. Азербайджан участвовал на этом саммите на высоком уровне. Считаю, что этот саммит имеет большое значение. Во-первых, мусульманский мир продемонстрировал солидарность и заслуживает одобрения то, что президент США господин Трамп совершил свой первый официальный визит в мусульманскую страну. Мы высоко оцениваем это здесь в Азербайджане. Считаю, что это является проявлением большего уважения к мусульманскому миру со стороны президента США. То есть, организация этого визита и саммита уже сами по себе являются большим событием. Озвученные там американским президентом идеи, конечно же, должны быть высоко оценены. В частности он сказал, что США впредь не будут вмешиваться во внутренние дела мусульманских стран, давать им советы, читать нотации. Это очень серьезное заявление. Могу сказать, что почти все участники саммита высоко оценили эти заявления, в том числе и Азербайджан. Потому что мы все хорошо знаем, что Азербайджан является одной из стран, которые больше всего оказывались под огнем в результате внешнего вмешательства.

Надеюсь, что этот серьезный сигнал дойдет до всех соответствующих структур, в том числе европейских институтов, и попытки вмешательства в наши дела прекратятся. Начиная с этого года, в руководстве США произошли изменения. Мы видим, что проявления этих вмешательств постепенно исчезают. Мы приветствуем это и надеемся, что это продолжится. Потому что именно это единственно правильная политика. Я и раньше говорил, и сегодня хочу сказать, если страны не будут вмешиваться в дела друг друга, тогда не будет ни войн, ни конфликтов. Будет только мир, сотрудничество.

Азербайджан никогда не вмешивался в дела какой-либо страны, никогда не позволял и не будет позволять, чтобы кто-то вмешался в наши дела, читал нам нотации и смотрел на нас свысока. Азербайджан достойное государство. Мы берегли и всегда будем беречь нашу честь».