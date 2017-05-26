В Италии умерла «королева кашемира» Лаура Биаджотти

2017-05-26 18:20 | www.oxu.az | 3

Итальянский дизайнер Лаура Биаджотти, которую прозвали «королевой кашемира», скончалась в Риме на 74 году жизни после сердечного приступа.

Дочь Биаджотти Лавиния сообщила о смерти матери в «Твиттере».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на итальянское агентство Ansa, в среду, 24 мая, Лаура Биаджотти была доставлена в госпиталь Сант-Андреа в Риме после сердечного приступа, спровоцировавшего остановку сердца.

Биаджотти родилась в Риме в 1943 году. Свою карьеру в мире моды она начала в 1960-х, следуя по стопам матери - владелицы собственного ателье Делии Солдаини Биаджотти.

Первый показ Биаджотти под собственной маркой состоялся в 1972 году во Флоренции. Модельер представила коллекцию из кашемира, который впоследствии стал ее визитной карточкой. Ее прозвали «королевой кашемира».

Биаджотти была первым итальянским дизайнером, чьи дефиле прошли в Китае (в 1988 году), а затем в Кремлевском дворце в Москве (в 1995 году).

С 1980-х модельер жила и работала в резиденции Гуидонии под Римом, в замке XI века, который восстановила вместе с мужем Джанни Синья. В 1996 году он умер от лейкемии.

Дочь Биаджотти Лавиния работает креативным директором модного дома Биаджотти.

A.C.

