В Турции пытались продать гробницу со скелетом

2017-05-26 18:30 | www.oxu.az | 3

Полиция турецкой провинции Эскишекир задержала 12 черных археологов, которые пытались продать старинную гробницу со скелетом внутри.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила газета Hürriyet.

Гробница относилась к византийскому периоду. За нее просили четыре миллиона долларов. Стражи порядка выдали себя за покупателей.

После того как «черные археологи» были задержаны, гробницу направили на исследование в археологический музей.

Под суд пошли 10 из 12 подозреваемых, остальные были отпущены на время расследования.

Н.О.