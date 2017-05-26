В Турции пытались продать гробницу со скелетом
2017-05-26 18:30 | www.oxu.az | 3
Полиция турецкой провинции Эскишекир задержала 12 черных археологов, которые пытались продать старинную гробницу со скелетом внутри.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила газета Hürriyet.
Гробница относилась к византийскому периоду. За нее просили четыре миллиона долларов. Стражи порядка выдали себя за покупателей.
После того как «черные археологи» были задержаны, гробницу направили на исследование в археологический музей.
Под суд пошли 10 из 12 подозреваемых, остальные были отпущены на время расследования.
Н.О.