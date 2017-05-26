Торговый дом Азербайджана в Минске позволит сбалансировать торговлю с Беларусью - министр

2017-05-26 18:14 | www.trend.az | 3

МИНСК /Trend/ - Деятельность Торгового дома в Минске позволит Азербайджану сбалансировать торговлю с Беларусью, сказал в пятницу министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Выступая на церемонии открытия Торгового дома Азербайджана в Беларуси, Макей отметил, что это позволит Беларуси напрямую без посредников получать востребованную продукцию из Азербайджана, например, фрукты, овощи и натуральные соки.

Министр напомнил, что это первый зарубежный Торговый дом Азербайджана. "Закономерно, что он открылся именно в Беларуси, потому что между нашими странами существуют очень тесный и содержательный диалог на всех уровнях, а в основе этого диалога лежит дружба глав наших государств, которая является примером того, как необходимо взаимодействовать во благо своих народов", - сказал министр.

В то же время, по словам Макея, выход азербайджанской продукции на рынок Беларуси позволит в дальнейшем поставлять её в другие страны Евразийского экономического союза.



(Автор: Азад Гасанли)