Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в первую очередь думает о своих интересах, безопасности, развитии, благосостоянии

2017-05-26 18:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посмотрите, насколько развился Азербайджан всего за 23 года, начиная с 1993 года, насколько укрепился, какими прочными позициями Азербайджан обладает в мире, сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев, выступая в пятницу на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан достиг больших успехов в экономической сфере, социальной сфере, во всех других сферах, и сегодня это знает и признает весь мир. По его словам, сегодня Азербайджан - пример для многих стран.

Глава государства коснулся предстоящих задач. «В последующие годы мы должны сохранить эту положительную динамику, и уверен, что сохраним. Что касается внутренней политики, то в первую очередь в Азербайджане и дальше должна обеспечиваться безопасность. Могу сказать, что в Азербайджане не существует внутренних источников риска. Возможные риски формируются за рубежом. В этом случае мы и дальше должны защищать нашу страну от внешних рисков с физической точки зрения и в то же время проводя верную политику. Мы достаточно укрепили охрану границ, и в этом направлении будут предприниматься дополнительные шаги. В то же время Азербайджан не присоединяется ни к каким не выгодным для нас, сомнительным международным действиям, авантюрам. Несмотря на то, что различные стороны систематически пытались привлечь нас к этим действиям. Такие усилия есть и сегодня. Однако Азербайджан не присоединяется и не присоединится ни к одному не выгодному для нас действию, инициативе», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан в первую очередь думает о своих интересах, безопасности, развитии, благосостоянии.

«Если какое-то международное предложение и инициатива совпадают с нашими интересами, то, конечно, мы можем положительно отнестись к этому. Но на переднем плане в первую очередь национальные интересы, интересы Азербайджана, вопросы спокойствия и благополучия нашего народа и безопасности нашей страны, в особенности в нынешних условиях. Мы давно проводим эту политику. Иногда из-за этого на Азербайджан тоже оказывается давление из различных мест и против нас проводятся кампании. Однако нынешняя ситуация, сегодняшняя международная обстановка еще раз показывают, что это единственно верная политика. Потому что сегодня в регионе, мире растут риски и угрозы, расширяются источники угроз, к сожалению, в нашей географии не обеспечивается стабильность, наоборот, из года в год ситуация все больше обостряется. Поэтому вопросы безопасности должны находиться на переднем плане», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана заявил, что наряду с этим в Азербайджане и дальше будут обеспечены все свободы, и между этими двумя подходами не должно быть никакого противоречия.

«Азербайджан - свободное государство, демократическое государство, у нас много достижений в демократическом развитии, и этот процесс должен быть продолжен. В Азербайджане и дальше будут обеспечены все фундаментальные свободы, и наш народ будет жить в условиях свободы», - сказал глава государства.