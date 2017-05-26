Президент: «Прилагаются усилия для задержки TAP, за этим стоят большие деньги»

2017-05-26 18:20 | www.apa.az | 3

«Сегодня одним из главных вопросов, стоящих перед нами, является завершение Южного газового коридора. В данном направлении Азербайджан со своими партнерами добился успехов».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на официальном приеме в честь национального праздника Азербайджана – Дня Республики заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что проект «Южный газовый коридор» успешно реализуется. «Как известно, Южный газовый коридор состоит из четырех проектов. Проект «Шахдениз» исполнен на 93%. Второй проект – Южно-кавказский трубопровод. Он реализован на 85%. Третий проект – Трансанатолийский нефтепровод (TANAP), здесь обеспечено выполнение работ на 72%. Четвертым проектом является Трансадриатический трубопровод (TAP), который реализован на 42%. Хочу отметить, что по плану, TAP на сегодня должен быть реализован на 45%. То есть, близок к этому уровню. Потому, что азербайджанский народ знает, что сейчас прилагаются большие усилия для задержки TAP, организуются группы, как предлог выдвигаются экологические вопросы. По имеющейся у нас информации, за этим стоят большие деньги. То есть, эти группы создаются искусственно. Но понятно зачем, для того, чтобы остановить этот проект, или же задержать его. Несмотря на это, реализация проекта TAP отстает от плана всего на 3%. Поэтому уверен, что в реализации этого проекта также не будет проблем».

Президент отметил, что Азербайджан сегодня работает над крупными проектами. «Все задачи по проектам Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг, которые были поставлены перед Азербайджаном, полностью выполнены. Сейчас в странах-партнерах идет процесс по ускорению этих работ. В будущем мы также можем участвовать в этих работах. Сейчас главным является завершение строительства Международного морского порта в Алятах, который является приоритетным среди крупных транспортных проектов, на это выделены необходимые средства. Уверен, что до следующего лета Бакинский международный морской порт в Алятах будет сдан в эксплуатацию. Это будет самым большим портом в Каспийском море».