Президент Азербайджана: «Добиться стабильности административными путями невозможно»

2017-05-26 18:21 | www.apa.az | 3

«Стабильность в Азербайджане будет обеспечена и в дальнейшем. Сегодня это уже реальность, что без стабильности никакой речи о развитии быть не может. Никто не будет вкладывать инвестиции в страны, которые не являются стабильными, никто не будет приезжать сюда в качестве туристов, никто не будет стараться налаживать хорошие отношения с такими государствами. Поэтому стабильность является главным фактором в каждой стране, основным фактором развития. Однако добиться стабильности административными путями невозможно. Это будет временно».

Как сообщает АПА, об этом на официальном приеме в честь национального праздника Азербайджана – Дня Республики заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сейчас в нескольких странах принимаются специальные меры по безопасности, применяется специальный режим: «Это административные пути. Но истинная сущность стабильности заключается в том, чтобы народ поддерживал государственную политику, был доволен обстановкой, гордился развитием. Мы добились этой стабильности, в основе стабильности в Азербайджане стоят факторы – единство власти и народа, наша политика и достигнутые успехи. Самый лучший инструмент пропаганды это реальная жизнь. Сегодня Азербайджан развивается многовекторно. Наша страна добилась больших успехов во всех направлениях».