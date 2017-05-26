Сегодня Луна максимально приблизится к Земле

2017-05-26 18:40 | www.oxu.az | 2

В пятницу, 26 мая, Луна подойдет к Земле на самое ближайшее расстояние в 2017 году – 357 209 км.

Как передает Oxu.Az, Луна движется вокруг Земли по вытянутой орбите. Раз в месяц она приближается к нашей планете и проходит точку перигея, и один раз в месяц удаляется от Земли, проходя точку апогея.

Перигей Луны 26 мая в 5.24 по бакинскому времени окажется самым близким в 2017 году, Луна подойдет к Земле на 357 209 км. На самом далеком расстоянии от Земли в 2017 году Луна окажется 19 декабря в 5.28, расстояние до Земли составит 406 604 км.

Из-за годичного движения Луны вместе с Землёй вокруг Солнца лунные сутки (29,53 земных суток) немного превышают период вращения Луны вокруг своей оси, поэтому лунный день и лунная ночь длятся около 15 суток.

У.А.