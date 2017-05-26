В Азербайджане определились лучшие молодые ашуги (ФОТО)

2017-05-26 18:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В регионах Азербайджан прошел конкурс молодых ашугов, организованный Союзом ашугов при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана, сообщила Trend Life автор проекта, заслуженный работник культуры ашуг Улдуз Сонмез. Конкурс проходил в Шамкире, Газахе, Товузе и Гедабеке с участием ашугов от 15 до 35 лет.

Главная цель проекта - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия – ашугского искусства среди молодежи. Финальный вечер прошел в Гедабеке и был посвящен государственному празднику Азербайджана – Дню Республики, который отмечается 28 мая.

Первое место занял Керем Велиев, второе – Гурбанов, третье- Джошгун Рагимов. Призеры был отмечены денежными призами. Поощрительными призами были отмечены Ариз Магеррамов, Ровшан Мамедов и Самир Аллахвердиев. Им был преподнесен национальный инструмент - саз.

Ашуги в Азербайджане издавна названы "Эл анасы" (азерб. El anası - "Мать народа"), так как всегда выражали чаяния народа, защищали свободу любви, пели о преданности родине. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе, и сам же танцует. Часто исполнение ашуга сопровождает исполнитель на балабане и ансамбль духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз.

В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)