Президент: «Азербайджан предлагает миру новые инициативы»

2017-05-26 18:37 | www.apa.az | 3

«Мы и в будущем будем уделять большое внимание социальной сфере. Эта сфера для нас приоритетная. Я неоднократно говорил, что в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана. Мы делаем все, чтобы наш народ жил лучше».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на официальном приеме в честь национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Глава государства сказал, что Азербайджан предлагает ряд социальных инициатив, широко распространены проекты социальной инфраструктуры: «Кроме того, Азербайджан предлагает миру новые инициативы. Среди них хотел бы особо выделить программу массового обследования. Эта программа реализуется вот уже несколько лет. Для реализации этой программы в первую очередь нужно было осуществить реформы в сфере здравоохранения и создать современную инфраструктуру. Строительство и ремонт более 600 больниц предоставляет нам эту возможность. Все структуры, охватывающие программу массового обследования, добились этого результата – более 5 миллионов граждан Азербайджана в этом году прошли бесплатное обследование. Наша политика такова. Благодаря нашей политике были построены более 3 тысяч школ, увеличены зарплаты, пенсии. Конечно же, в бюджете Азербайджана приоритетом останутся социальные расходы, в этом направлении и впредь следует предпринимать дополнительные шаги. Наша политика в связи с вынужденными переселенцами налицо. За последние годы были построены около 100 поселков, работа в этом направлении продолжается и сейчас. Кроме того, мы начали строить здания для вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных условиях в Баку и Сумгаите. Несколько тысяч семей вынужденных переселенцев в ближайшем будущем въедут в новые красивые дома и квартиры».