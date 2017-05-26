Замминистра: «Каких-либо сокращений в системе образования нет»

2017-05-26 18:54 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщил заместитель министра образования Метин Эйнуллаев.

Выразив отношение к информации о сокращении показавших низкие результаты на диагностическом оценивании учителей, замминистра сказал, что во всех случаях руководством новой школы оцениваются педагогическая деятельность учителей, то, справляются ли они со своими обязанностями, и эта деятельность измеряется не только результатами диагностического оценивания, но и учебными показателями учащихся, педагогическим мастерством и другими необходимыми качествами: «В этом году в конкурсе по приему на работу учителей по сравнению с предыдущим годом будет представлено в два раза больше вакантных мест – около 6000 вакантных мест. В результате на работу будут приняты грамотные учителя.

Одной из основных целей государственной стратегии по развитию образования является увеличение степени профессионализма и формирование кадров, которые дают качественное образование».

По словам М.Эйнуллаева, на проведенном для СМИ брифинге основной темой было доведение до медиа вопроса привлечения к учительской деятельности кадров с высоким потенциалом. На брифинге сотрудник министерства выбрал неправильные слова, что стало причиной неправильного толкования сути вопроса.

Минобразования является самой большой структурой, которая принимает кадров на работу. Взяв за основу проводимую Ильхамом Алиевым социальную политику Министерство образования продолжит работу по увеличению знаний и навыков учителей.